جيزان 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، تشمل محافظات صبيا ، وأبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وضمد، والحرث ، والعارضة ، والداير ، والريث ، والعيدابي ، وهروب ، وفيفا.كما نبه المركز من أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على كل من مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان ، والدرب ، وبيش، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //09:07ت م0022