عام / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
الاثنين 1444/2/2 هـ الموافق 2022/08/29 م واس
جيزان 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، تشمل محافظات صبيا ، وأبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وضمد، والحرث ، والعارضة ، والداير ، والريث ، والعيدابي ، وهروب ، وفيفا.
كما نبه المركز من أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على كل من مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان ، والدرب ، وبيش، ومركز الفطيحة.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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09:07ت م
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