نجران 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران ممثلة بلجنة المقاولين والتعدين، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس، ورشة عمل بعنوان "آلية الحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن"، وذلك بمقر الغرفة.وتناولت الورشة التعريف بآليات ومعايير التقييم للتصنيف والخدمات المقدمة في وكالة تنظيم مشغلي المدن، والتطرق إلى تعريف التصنيف، والذي يأتي في إطار خدمة تصنيف المقاولين انطلاقاً من رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وحرصها على تمكين مقدمي خدمات المدن وتحفيز ممارسات الشفافية، وتبسيط وأتمتة الإجراءات وتحقيق الاستدامة والجودة.واستعرضت الورشة المميزات العديدة للمنشآت الحاصلة على شهادة التصنيف والقطاعات المستهدفة للتصنيف والأنشطة التابعة له.// انتهى //09:13ت م0023