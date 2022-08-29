بغداد 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسقتل 4 أشخاص من تنظيم داعش الإرهابي في كمين محكم بمحافظة نينوى العراقية.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أمس، أنه بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة تمكنت قوة أمنية في نينوى، من متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة البو سيف، وقتل 4 منهم، فيما شرعت أيضًا بتطويق المنطقة للبحث عن عنصر إرهابي خامس.// انتهى //09:30ت م0024