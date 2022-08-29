جدة 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأوضحت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أنه جرى دفع الإيجار لما يزيد عن 17 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية بقيمة تقدر بـ 374 مليونًا و500 ألف ريال ، منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي.وأفادت اللجنة أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - وجهت بتقديم حُزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالإزالة، في مقدمتها توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار الذي استفاد منه 17911 أسرة ، فيما جرى توظيف 269 مواطنًا ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة.وأشارت أنه بلغ إجمالي الخدمات المقدمة قرابة 95 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش.// انتهى //09:34ت م0025