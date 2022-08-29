القاهرة 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، تناولت الإجراءات المقترحة للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، بما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.وسلطت الضوء على تأكيد وزير النقل المصري كامل الوزير، أن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة لميناء محوري وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، إضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة.وتحدثت صحف الاثنين عن تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرة إلى وقوع اشتباكات عنيفة أدت إلى سقوط 32 قتيلًا وإصابة 160 شخصًا بجروح خطيرة.وفي الشأن الفلسطيني لفتت الانتباه إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي عبر باب الأسباط، فضلًا عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح خلال مواجهتهم قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى نبأ انتخابات برلمانية في الكويت نهاية سبتمبر، كذلك تفاقم أزمة السيول والفيضانات في باكستان، وارتفاع عدد الوفيات جراء ذلك إلى ألف شخص، إضافة إلى إصابة ونزوح آلاف المتضررين.// انتهى //09:54ت م0028