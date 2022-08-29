عرعر 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير مطار عرعر فلاح بن عبدالله العنزي، يرافقه المشرف المناوب عبدالله بن عبدالعزيز العقيل.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات التي تهم عمل مطار عرعر والخدمات التي يقدمها للمواطن والمقيم بالمنطقة.ونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للمطارات بالمملكة، كما تسلّم تقريراً عن الحركة الجوية في مطار عرعر.// انتهى //10:04ت م0029