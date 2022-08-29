لندن 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسرصدت الصحف البريطانية الصادرة اليوم نتائج دراسة تشير إلى تأييد نصف أعضاء حزب المحافظين الحاكم مقترح يدعو إلى تأميم شركات الكهرباء والغاز وإعادة النظر في الهيئة المسؤولة عن حوكمة أسعار الطاقة.وتناولت في شأن متصل مناشدة الحكومة بالتدخل في أسرع وقت لمساعدة المواطنين في تحمل ارتفاع فواتير الطاقة ومعدلات التضخم.وأبرزت صحف الاثنين نتائج دراسة طبية بريطانية استمرت لمدة ١٣ عاماً تشير إلى أن زيادة الوزن في منطقة الخصر بمعدل بوصة واحدة يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة ١٠ %؜.وكتبت الصحف عن آثار الفيضانات المدمرة في باكستان، مناشدة المجتمع الدولي القيام بالمزيد من أجل مساعدة المتأثرين من جراء الكارثة.// انتهى //10:24ت م0031