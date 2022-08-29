بيش 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واستفقد محافظ بيش الدكتور تريحيب آل حفيظ أمس، القرى المتضررة جراء هطول الأمطار الغزيرة والسيول خلال الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة وجميع محافظات منطقة جازان في الفترة الحالية.ووقف المحافظ، على الآثار التي خلفتها الأمطار والسيول بقرى بيش ومركزي الفطيحة والخلاوية، والأعمال التي تقوم بها بلدية المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومعالجة أضرار السيول والأمطار.أوضح الدكتور آل حفيظ، أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بالوقوف على المواقع المتضررة والرفع بها، والعمل على توفير كل ما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتوفير سبل العيش الكريم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //10:29ت م0032