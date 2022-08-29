الرباط 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن تمكّن الأمن المغربي أمس من توقيف شخص موالي لتنظيم داعش الإرهابي بمدينة طنجة شمال البلاد، وذلك لتورطه في محاولة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي يروم المساس بالنظام العام.وتناولت صحف الرباط التطورات الأمنية في ليبيا، مبرزة دعوة الأمم المتحدة أطراف العملية السياسية إلى التهدئة بعد المواجهات العسكرية التي وقعت في العاصمة طرابلس وأدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً.وتطرقت صحف الاثنين إلى الوضع في إقليم تيجراي الأثيوبي بعد تجدد القتال بين القوات الأثيوبية ومقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم.وتحدثت الصحف عن ارتفاع حصيلة الفيضانات المهولة في باكستان إلى 1033 قتيلاً، وتضرر أكثر من 33 مليون شخص من هذه الفيضانات، التي يتوقع أن ترتفع حدتها في الأيام القادمة.وأخبرت عن تكليف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها آنا برنابيتش، للمرة الثالثة على التوالي بتشكيل حكومة جديدة بعد فوز الحزب الرئاسي بالانتخابات.وأوردت الصحف تحذير منظمة الصحة العالمية من طفرات جديدة لفيروس كورونا من المحتمل ظهورها في الأشهر المقبلة.// انتهى //10:32ت م0033