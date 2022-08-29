جاكرتا 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس رختر قبالة ساحل جزيرة سومطرة، في ثالث زلزال يضرب المنطقة اليوم، فيما لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).وأفادت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء أن الزلزال وقع قبالة جزر مينتاواي التي تقع أمام الساحل الغربي لسومطرة في حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو إصابات جراء الزلزال، بينما تضررت بعض المباني بشكل طفيف في جزيرة سيبيروت.وضربت ثلاثة زلازل متتالية المنطقة منذ الساعات الأولى من اليوم، حيث كان الزلزال الأول بقوة 5.2 درجات، أعقبه زلزال بقوة 5.4 درجات.// انتهى //10:35ت م0035