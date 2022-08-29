جيزان 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واستنفّذ الإدارة العام للتعليم بمنطقة جازان مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ، عددًا من البرامج التوجيهية لتقديم التهيئة النفسية لطلابها وطالباتها في مختلف المراحل التعليمية بما يضمن تقديم الدعم المناسب لهم ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية، وذلك ضمن خطط استعدادها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ.وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة المكلف ملهي بن حسن عقدي، أن هذه البرامج تأتي ضمن خطط استعداد الإدارة لانطلاقة العام الجديد بهدف تحقيق الدعم النفسي والإرشادي المطلوب للطلاب والطالبات، عبر استثمار جميع الأنشطة الصفية واللاصفية في تنمية شخصياتهم من جميع النواحي المختلفة وتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة لكل مرحلة وكل صف وكل طالب وطالبة، مضيفًا أن البرامج التوجيهية تأتي استنادًا لخطط وأدلة وزارة التعليم المعتمدة كدليل الأسبوع التمهيدي ودليل مسارات المرحلة الثانوية، ووفق خطة عمل موحدة أتت نتاج العديد من الاجتماعات التحضيرية التي نظمتها الإدارة العامة بمشرفي ومشرفات إدارة التوجيه الطلابي.بدوره، كشف مدير إدارة التوجيه الطلابي بتعليم جازان "بنين" أحمد قحل، أن من ضمن البرامج التوجيهية التي ستنفذها الإدارة العامة في مختلف المدارس التابعة لها برنامج لتهيئة الطلبة للعودة لمقاعد الدراسة بشغف يتضمن قيم الأمل والتفاؤل والامتنان والشغف، وبرنامج للتهيئة النفسية والتربوية لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي خلال الأسبوع التمهيدي، بالإضافة إلى برامج للتهيئة الإرشادية للمراحل الانتقالية للصفوف الرابع الابتدائي والأول متوسط والأول ثانوي تهدف لتعريف الطلبة بخصائص المرحلة الجديدة ونظامها الدراسي، والتعريف بنظام المسارات واختبار الميول وآلية تسكين الطلاب في مساراتهم.// انتهى //10:48ت م0036