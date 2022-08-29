الدمام 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسفعّل تجمّع الشرقية الصحي الحملة الوطنية التوعوية بالصحة المدرسية تحت عنوان "حصتك من الصحة"، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1444، بهدف توعية الطلبة وذويهم بالطرق والسلوكيات السليمة لبداية عام جديد بروتين صحي وآمن.وتضمنت الحملة التي شاركت فيها المنشآت التابعة للتجمع، نشر الرسائل التوعوية الإلكترونية، وإقامة أركان توعوية في الأماكن العامة والمراكز التجارية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث بلغ إجمالي المراكز التي جرى تفعيل الحملة فيها 47 مركزاً، فيما بلغ المستفيدين من التوعية أكثر من 11350 مستفيداً.وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع جهود وزارة الصحة السعودية بتوعية الطلبة قبل بدء العام الدراسي الجديد، لتهيئتهم صحياً ونفسياً لبداية آمنة لهم، سعياً للتقليل من خطر الإصابة بالأمراض المعدية والأمراض المزمنة بين الأطفال والمراهقين ورفع جودة حياتهم بما يحقق أهداف التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.// انتهى //10:54ت م0037