جدة 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأعلنت جامعة جدة قبول (7021) طالباً وطالبة ببرنامج البكالوريوس في السنة المشتركة والقبول المباشر، و (1260) طالباً وطالبة ببرنامج الدبلوم للكلية التطبيقية، واستقبال أكثر من (427) طالباً وطالبة في السنة التأهيلية المسائية.وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الحجاز بن مصلح الثقفي، أن عدد المتقدمين للجامعة في مرحلة القبول عبر بوابتها الإلكترونية بلغ 100.300 ألف طالب وطالبة، وذلك حسب البرنامج الزمني المعتمد للقبول هذا العام 1444هـ، حيث أنهت الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل فرز ومعالجة طلبات القبول إلكترونياً بحسب الأعداد المحددة المعتمدة، وترشيح المتقدمين على النسبة الموزونة وتسلسل الرغبات المدخلة أثناء فترة التقديم من قبل المتقدم أو المتقدمة.وأشار إلى أن الجامعة أتاحت للمتقدمين اختيار التقديم لبرامج متنوعة تواكب تطلعات سوق العمل المتغيرة، كالإرشاد السياحي، وتكنولوجيا حماية البيئة، وإدارة الفندقة والضيافة، وكذلك فرصة القبول للموهوبين من جميع أنحاء المملكة في (العلوم والابتكار- الرياضة - القرآن الكريم - الثقافة والفنون) من لم يحصلوا على قبول جامعي.وأضاف الثقفي أن جامعة جدة ولأول مرة هذا العام، استقبلت طلاب وطالبات في السنة التأهيلية المسائية والتي تؤهل خريجي المرحلة الثانوية ممن لم يستطيعوا الالتحاق ببرنامج البكالوريوس لمحدودية المقاعد، حيث يمنح المجتازين للبرنامج فرصة الالتحاق ببرامج الانتظام في الجامعة وفق الضوابط والمعايير.// انتهى //10:55ت م0038