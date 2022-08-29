الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسوقف معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على تطور أعمال الخدمات اللوجستية وسلاسل الأمداد في مدينة سدير للصناعة والأعمال، التي تضم العديد من الشركات والمستودعات التي تعمل بنظام الأتمتة الحديثة حيث تقدم منظومة متكاملة من حلول الخدمات اللوجستية.كما اطلع معالي الجاسر خلال جولته, بحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح وعدد من قيادات الوزارة، على التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتعبئة والتغليف في شركة الدواء؛ تحقيقاً لمبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ التي تستهدف إنشاء شركات وطنية فاعلة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الأمداد.ونوه معاليه بالجهود المبذولة من قبل مؤسسات القطاع الخاص نحو استغلال كافة الإمكانات والطاقات لتقديم خدمات لوجستية متقدمة لأعمالها و للجهات الأخرى؛ ومواصلة الحفاظ على جودة وكفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة وصولاً لأهدافها الطموحة.يذكر أنه جرى خلال الأشهر الماضية إطلاق خمس مناطق لوجستية متكاملة باستثمارات متنوعة من قبل القطاع الخاص العالمي والمحلي، وأثمرت الاصلاحات التي انتهجتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية نحو تحسين بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص في قطاع الخدمات اللوجستية، عن ارتفاع أعداد السجلات التجارية القائمة لنشاط الخدمات اللوجستية, كما تعمل الوزارة حالياً على رفع كفاءة القطاع اللوجستي بالمملكة وتوسيع خدماته؛ تنفيذًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية لدعم التنوع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.// انتهى //11:04ت م0039