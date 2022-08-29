سكاكا 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، التقرير السنوي لإنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال العام الماضي 1443 هـ.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة سامي بن سعود الرويلي.واستمع سموه لشرح عن أعمال الفرع والجولات الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك، والخدمات المقدمة لتحسين وتعزيز البيئة التجارية، إضافة إلى ما تحقق من إنجازات ومشاركات, و ما تضمنه التقرير من جهود للفرع في زيادة نسب رضا العملاء، التي بلغت 94%، وتنفيذ أكثر من 16074 جولة رقابية بالمنطقة، ومباشرة أكثر من 7582 بلاغاً، ورصد قرابة 2506 مخالفات من قِبل قطاع الرقابة.ونوّه سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - ومتابعتها الدؤوبة لتطوير المنظومة التجارية وحماية حقوق المستهلكين في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً أهمية تضافر جهود الجميع لمحاربة التستر التجاري، مشيداً بما تضمنه التقرير من إحصاءات وأعمال فرع الوزارة بالمنطقة.بدوره, أعرب مدير عام فرع التجارة بمنطقة الجوف عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما يجده الفرع من دعم ومساندة وتوجيهات من سموه الكريم.// انتهى //11:06ت م0040