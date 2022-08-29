تبوك 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واساستقبلت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م، 68,449 مكالمة هاتفية، منها 10644 بلاغاً إسعافياً جرى التعامل معها.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة نواف بن مياح العنزي أن 1689 من تلك البلاغات تمثلت في بلاغات الحوادث المرورية، و 4435 بلاغاً في الحالات المرضية، حيث جرى التعامل مع تلك البلاغات ومباشرتها من قبل الفرق الإسعافية والبالغ عددها 27 فرقة تعمل في الميدان على مدارالـ 24 ساعة، ويتم مراجعة مدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قبل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات الاحتياجية.وبين العنزي أن المتطوعين والمتطوعات في فرع الهيئة بمنطقة تبوك قدموا خلال النصف الأول للعام الحالي 2022 (24,838) ساعة تطوعية من خلال إقامة 123 فعالية، و143 برنامجاً مختلفاً من الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية بإجمالي عدد مستفيدين تجاوز الـ 6300 مستفيد، بالإضافة إلى عدد من المبادرات مع القطاع الخاص والعام والبالغ عددها نحو 6 مبادرات.ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الموحَّد (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) على الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله - .// انتهى //11:11ت م0042