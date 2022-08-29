رفحاء 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأطلقت جمعية تمكين القيادة للتدريب والتأهيل لسوق العمل بمحافظة رفحاء أمس, برنامج التلمذة في الحرف التقليدية في حرفتي الخوص المطور وصناعة السدو, ويستمر لمدة 4 أسابيع.ويهدف البرنامج إلى نقل المعرفة النظرية والخبرة العملية بأدق التفاصيل بمحاكاة كبار الحرفيات بما يضمن نقل الخبرة بشكلها الأصيل إلى المستفيدات، ويسهم في المحافظة على التراث الأصيل وإعادة إحياء الفنون التقليدية.وأوضحت جمعية "تمكين" أن البرنامج يقدم المعارف والمهارات من أساسيات الحرفة وتاريخها وأدواتها وموادها مع التدريب العملي لإكساب الأسر المنتجة الراغبة في العمل مهارة ومهنة تستفيد منها, وتطوير قدرات المرأة بما يتوافق مع متطلبات السوق, وفتح فرص وظيفية ورفع المستوى الاقتصادي لها وتحقق من خلالها دخلاً اقتصادياً يحقق طموح المتدربة وأفراد أسرتها لاسيما ممن تتوفر لديهن الرغبة في العمل؛ بالإضافة لتعليم الأجيال الناشئة ونقل مهارات هذه الحرف و أسرارها إلى الأجيال الجديدة وتطوير المنتجات التراثية بحيث تصبح مناسبة للحياة العصرية.// انتهى //11:23ت م0043