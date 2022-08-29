الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسحقّق فريق سما بولو كأس نادي تشيشر للبولو بعد تغلبه في نهائي البطولة على فريق نادي بيرلي بولو بنتيجة 3-7 كأول بطولة للفريق.وقال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن منصور بن ناصر مؤسس الفريق: أظهر الفريقان خلال المباراة تنافساً قوياً، ولكننا تمكّنا بحمد الله من حسم اللقب، وأن قوة فريق نادي بيرلي بولو ساهمت في تحفيزنا على تقديم أفضل مالدينا.وأضاف: أحد أهدافي الرئيسية عند تأسيس فريق سما بولو الإسهام في نمو وانتشار هذه الرياضة في المملكة، واستقطاب أكبر عدد من الممارسين لهذه اللعبة.ويستهدف فريق سما بولو الذي تأسس حديثاً في المملكة المتحدة جعل مدينة الرياض مقراً له للانطلاق والمشاركات في البطولات السعودية، وإتاحة الفرصة للمزيد من الشباب السعودي للانضمام لهذه الرياضة.يذكر أن رياضة البولو شهدت حضوراً في المملكة خلال السنوات الأخيرة، وتحظى بدعم من وزارة الرياضة لإقامة بطولات محلية، واستضافة البطولات الإقليمية والدولية في المملكة، مما يسهم في منح المواهب فرصة اللعب مع أفضل نجوم اللعبة حول العالم.// انتهى //11:26ت م0044