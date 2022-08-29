الدمام 02 صفر 1444هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري حملات رقابية, استهدفت الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بمحافظة الجبيل، وأسفرت عن مصادرة وإتلاف 750 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه والأسماك الفاسدة وإزالة 150 سياجاً لحجز المواقف أمام المنازل والأسواق التجارية.وشددت أمانة الشرقية على منع البيع العشوائي في شوارع وأحياء المحافظة، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن جهودها في الحفاظ على الصحة العامة وجودة الأطعمة المقدمة للمستهلكين وتوفير الأجواء الصحية الآمنة لسكان المحافظة، مضيفةً أنه جرى عمل مسح ميداني لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرق والساحات العامة.وأكدت الأمانة إيقاع كافة الجزاءات والغرامات على المخالفين، داعية الجميع إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى //11:27ت م0046