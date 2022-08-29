تونس 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم اختتام أعمال مؤتمر طوكيو الدولي من أجل التنمية في أفريقيا (تيكاد 8) بالعاصمة التونسية أمس،بصدور "إعلان تونس" الذي دعا إلى ضرورة تحقيق التحول الهيكلي من أجل النمو المستدام في أفريقيا، وإرساء مجتمع مرن ومستدام، وتحقيق السلام والاستقرار في العالم، إلى جانب ضبط مواعيد مستقبلية لتطوير العلاقات اليابانية الأفريقية.ونقلت في السياق تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيِّد في كلمته خلال الجلسة العامة الختامية لقمة تيكاد 8 أمس، أن تحقيق التنمية والأمن الإنساني لا يمكن أن يتم دون تكريس دعائم الأمن والسِّلم الإقليميين والدوليين.وكتبت صحف الاثنين عن عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية طرابلس أمس غداة اشتباكات بين مجموعات مسلحة اندلعت في العاصمة الليبية منذ يومين و أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً و159 جريحاً.وأخبرت صحف تونس عن تسجيل إيطاليا 21 ألفاً و805 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و80 وفاة.// انتهى //12:05ت م0048