حفرالباطن 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن خدماتها لـ165,062 مستفيداً، وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ 129,124 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ35,938 مستفيداً وبلغ عدد المنومين 3248 مريضاً، كما تم إجراء 898 عملية جراحية وذلك خلال الفترة نفسها .يُذكر أن مستشفى الملك خالد العام تبلغ سعته السريرية 300 سرير، ويُعد من المنشآت الصحية المتخصصة في المحافظة، حيث يُقدم خدمات صحية ذات جودة في مجال الطب العام والجراحة من خلال التجهيزات الحديثة والكوادر الطبية والفنية المتوفرة في المستشفى.// انتهى //12:08ت م0049