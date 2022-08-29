عام / "تقنية الطائف" تنظّم برنامجًا لتهيئة 590 متدربًا للعام الدراسي الجديد
الاثنين 1444/2/2 هـ الموافق 2022/08/29 م واس
الطائف 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واس
نظّمت الكلية التقنية للبنين بمحافظة الطائف في مقرها الرئيسي، برنامجًا لتهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول لهذا العام 1444هـ، والبالغ عددهم 590 متدربًا.
وأوضح عميد الكلية خالد الغامدي، أن برنامج التهيئة اشتمل على عددٍ من المحاور أهمها, شرح نظام الكليات التقنية للمتدربين المستجدين ونظام التدرب الإلكتروني وحقوق وواجبات المتدرب وتحفيزهم ودعمهم في أول يوم تدريبي وحل المشاكل التي تواجه المستجدين.
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12:09ت م
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