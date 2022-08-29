الطائف 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسنظّمت الكلية التقنية للبنين بمحافظة الطائف في مقرها الرئيسي، برنامجًا لتهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول لهذا العام 1444هـ، والبالغ عددهم 590 متدربًا.وأوضح عميد الكلية خالد الغامدي، أن برنامج التهيئة اشتمل على عددٍ من المحاور أهمها, شرح نظام الكليات التقنية للمتدربين المستجدين ونظام التدرب الإلكتروني وحقوق وواجبات المتدرب وتحفيزهم ودعمهم في أول يوم تدريبي وحل المشاكل التي تواجه المستجدين.// انتهى //12:09ت م0050