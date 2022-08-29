الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسإعداد: مسعود القحطانيتصوير: إبراهيم السالمتشهد المدارس في مستهل هذا العام الدراسي بكافة مراحلها حالة تأهب لاستقبال طلابها وتهيئة الجو المناسب لهم، وعمل خطط لتوزيعهم على الفصول بعناية تامة بما يتمشى مع النظم التربوية في هذا المجال.وتجوّلت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بعض مدارس الرياض لليوم الأول والثاني من بدء الدراسة لهذا العام 1444هـ لرصد عودة الطلاب، ومنها: مدرسة طلحة بن البراء الابتدائية بحي المونسية، وهي من المدارس التي تبنت سياسة دمج التعليم العام مع التربية الخاصة، حيث أقامت المدرسة صباح أمس حفلاً خطابياً واستعراضياً بمناسبة بدء العام الدراسي واستقبال الطلاب الجدد مع أولياء أمورهم، بحضور بعض المسؤولين في مكتب تعليم شرق الرياض.وقد خصص هذا الأسبوع لإقامة بعض الفعاليات التمهيدية، منها: استقبال أولياء الأمور والتلاميذ الجدد والترحيب بهم، وعرض خطة الأسبوع التمهيدي حسب الإرشادات التربوية، وتوزيع البطاقات التعريفية الخاصة بالتلاميذ، وتوضيح الأهداف المراد تحقيقها، مع عروض ترفيهية وتربوية بطريقة جذابة لطلاب الصف الأول الابتدائي وتوزيع بعض الهدايا والألعاب.وأوضح مدير مدرسة طلحة بن البراء الابتدائية عبدالله بن مزيد العصيمي أن افتتاح هذه المدرسة كان عام 1436هـ وهي من مدارس التعليم الشامل التي دمج فيها التعليم العام مع التربية الخاصة وتشمل: ( الإعاقة الفكرية والحركية والتوحد وفرط الحركة والتشتت) ويبلغ عدد طلابها (1100) من جميع المراحل الابتدائية، ونظراً لكثرة أعداد الطلاب فقد قسمت فصولهم بترتيب وتنظيم مناسب لكل مرحلة، وذكر أن عدد طلاب الصف الأول المقبولين هذا العام بلغ عددهم 170 طالباً، وتم توزيعهم على عدة فصول.من جهته قال سليمان القباني أحد أولياء الأمور: ابني في الصف الأول الابتدائي، ومن خلال ما تقوم به المدرسة من برامج للطلاب الجدد؛ فإن الرهبة زالت منه منذ اليوم الأول.فيما أثنى محمد بن عبدالرحمن آل سيف على طريقة استقبال المدرسة للطلاب خاصة الجدد منهم.كما تحدث الحارث بن سراج الزهراني أحد أولياء الأمور أيضاً عن أهمية المدرسة في حياة الطالب وأشاد بحسن التنظيم والرعاية من قبل المدرسة تجاه طلابها.// انتهى //12:11ت م0051