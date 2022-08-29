جدة 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسقام معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اليوم بزيارة تفقدية لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، اطلع خلالها على سير العملية التدريبية بالكلية وجاهزيتها لاستقبال المتدربين.ونوه الدكتور الفهيد بما يشهده قطاع التدريب في الكليات التقنية من نهضة شاملة، في ظل الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع من ولاة الأمر - أيدهم الله - مشيرًا إلى أهمية العمل على تطوير الكوادر المهنية وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات وتطورات سوق العمل وهو ما يمثل أحد الإستراتيجيات التي تعمل عليها المؤسسة.من جانبه قدم عميد كلية الاتصالات بجدة المهندس خالد الغامدي، شرحاً لأهم إنجازات وخدمات الكلية والدور الذي تسعى الكلية لتحقيقه من خلال الجودة والرفع من مستوى تأهيل عناصر العملية التدريبية لدعم جودة التدريب، لافتاً النظر إلى أن الكلية تركز على أنظمة تدريب رائدة تراعي فيها الالتزام بالمعايير الدولية المقبولة في مؤسسات التدريب، وتسعى لتحقيق مزيد من الالتزام في مجال تجويد العملية التدريبية والإدارية وخدمة المجتمع.// انتهى //12:24ت م0055