سياسي / مستوطنين يهود يقتحمون المسجد الأقصى
الاثنين 1444/2/2 هـ الموافق 2022/08/29 م واس
القدس المحتلة 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واس
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها : إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.
// انتهى //
12:27ت م
0056