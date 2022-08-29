القدس المحتلة 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها : إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.// انتهى //12:27ت م0056