نجران 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسثمَّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، حصول مركز المهارات بالمديرية العامة للشؤن الصحية بالمنطقة، على شهادة الاعتماد من الكلية الأمريكية للجراحين.جاء ذلك خلال لقاء سموه في الإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم وعدد من منسوبي الصحة.ونوّه سموه باهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, للقطاع الصحي والرعاية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة.من جانبه أوضح الدكتور بني هميم، أن حصول مركز المهارات بصحة المنطقة على شهادة الاعتماد، يأتي في إطار مساعي التطوير المستمر الذي تقوم به الشؤون الصحية لتقديم خدمات متميزة وفق أعلى معايير السلامة العالمية، وتسهم في رفع كفاءة وقدرات الممارسين الصحيين في التعامل مع الحالات الطبية المختلفة.// انتهى //13:47ت م0069