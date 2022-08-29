الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأعلنت وزارة العدل عن تسجيل أكثر من 800 خبير متخصص في مجالات عدة منها الهندسي والمحاسبي والتقييم والمحاماة في منصة "خبرة" khibrah.sa، خلال العام الهجري الماضي 1443هـ، بهدف دعم عمل المحاكم والدوائر القضائية، وتقليص أمد التقاضي، وتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبراء المتخصصين في مجالات عدة، وأطراف الدعوى.وأكدت الوزارة أن المنصة استقبلت أكثر من 3000 طلب ندب خبرة، خلال الفترة نفسها ، مشيرة إلى انتهاء الربط الإلكتروني بين المنصة والهيئة السعودية للمقيمين.وتهدف منصة "خبرة" التي وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاقها خلال 2021م، إلى تحقيق العدالة الناجزة والشفافية بين الأطراف المعنية، وحفظ الوقت وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة تقارير الخبرة, إلى جانب تقليص أمد التقاضي.وحثّت الوزارة القطاعات التي تقدم خدمات الخبرة باختصاصاتها كافة، على التسجيل في المنصة والاستفادة من الحلول التي تقدمها، لتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبير والأطراف.وتأتي منصة "خبرة" في سياق الحلول التقنية التي تقدمها بهدف توفير الجهد والوقت على المستفيدين، بوضع إجراءات تنظم عملية تسجيل الخبراء وإرسال واستلام الطلبات وتحقيق العدل والشفافية بموثوقية عالية.// انتهى //13:48ت م0070