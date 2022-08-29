حائل 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأنهت أمانة منطقة حائل تجهيز عدد من معابر المشاة أمام المدارس لتعزيز السلامة المرورية على الطرق, تزامنًا مع عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس بهدف تسهيل حركة الانتقال والعبور بين جانبي الطريق دون مخاطر.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي أن الأمانة مستمرة في تهيئة المواقع المحيطة بالمدارس من ناحية تكثيف وسائل السلامة الممكنة وإعادة طلاء خطوط الشوارع وممرات المشاة, مؤكداً أنها تعمل من خلال كافة البلديات على تقديم الخدمات البلدية للمرافق التعليمية للطلاب والطالبات، وذلك في الطرق المؤدية إلى المدارس وفي الطرق المحورية والرئيسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى بيئة آمنة وسليمة، متمنين لهم عاماً حافلاً بالنجاح والتوفيق.// انتهى //13:49ت م0071