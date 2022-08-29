رفحاء 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واستفقّد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية للشؤون التعليمية عباس العنزي، يرافقه المساعد للخدمات المساندة خالد العبيدان اليوم، عدداً من مدارس تعليم محافظة رفحاء لمتابعة الاستعدادات لبداية العام الدراسي 1444هـ، وجاهزية المقررات الدراسية، وانتظام الدراسة وبرامج وفعاليات الأسبوع التمهيدي.واطلع العنزي، على جاهزية المدارس والاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي وفق الخطط الزمنية التي اعتمدتها الوزارة، مؤكداً أهمية دور مديري ومديرات المدارس في قيادة العملية التعليمية في المدارس، والإشراف على الخطة العامة لها، وأهمية التواصل بين الأسرة والمدرسة، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات.وفي ختام جولته زار مكتب التعليم بالمحافظة والتقى بمدير المكتب خالد الشمري والمشرفين التربويين، وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور المشرف التربوي الإيجابي ودعمهم للميدان ومتابعة الانضباط المدرسي ورفع مستوى الأداء، وحثهم على بذل الجهد لمتابعة مخرجات التعليم.// انتهى //13:52ت م0072