إسلام آباد 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي تشهدها باكستان بسبب موجات الأمطار الغزيرة المستمرة منذ منتصف يونيو الماضي إلى 1061 قتيلاً بعد أن قضى 28 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية في بيان اليوم أن الفيضانات طالت أكثر من 33 مليون شخص، أي أكثر من 14 % من سكان البلاد فيما ألحقت دماراً كاملاً أو أضراراً بحوالي مليون منزل، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة ما زالت تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحصيلة.وأضافت أن الفيضانات غمرت أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، فيما جرفت المياه 3400 كيلومتراً من الطرقات و157 جسراً.من جهة أخرى جدد وزير الخارجية الباكستاني بلاوال بوتو زرداري دعوة بلاده للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات العاجلة لإغاثة المنكوبين بالفيضانات، موضحاً أن باكستان بحاجة إلى مساعدات مالية وإغاثية للتعامل مع الفيضانات.وقال إنه يأمل في أن تأخذ مؤسسات مالية مثل صندوق النقد الدولي التداعيات الاقتصادية لمثل هذه الكوارث الطبيعية في الاعتبار.// انتهى //13:54ت م0073