الطائف 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسكثّفت أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية, جهودها لتعزيز السلامة الغذائية في المرافق التجارية, من خلال تنفيذ جولات رقابية, أسفرت عن رصد أكثر من 90 مخالفة وإغلاق 3 محال تجارية.وبيّنت أن الفرق الميدانية خلال حملتها التفتيشية رصدت أكثر من 90 مخالفة صحية تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء الأدوات وبيئة التحضير، وعدم تشغيل مصائد الحشرات، وعدم تقيد العاملين بالزي الموحد، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، إضافة الى مخالفات صحية أخرى، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المرافق المخالفة.// انتهى //13:56ت م0076