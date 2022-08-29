الدمام 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة لعام 1443هـ، واطلع سموه على ما استجد من أعمال وإنجازات خلال العام الماضي.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم , مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد العنزي، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف البرامج والدورات التدريبية التي تُساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها ريثما يتم مباشرة البلاغ من قبل الفرق الإسعافية والطبية بالهيئة.وتضمّن التقرير استعراض جهود الفرع في مجالات التطوع والتدريب، والمشاريع وإحصائية عن البلاغات الواردة للفرع.// انتهى //14:18ت م0080