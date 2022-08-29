الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسدشّن معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف على مكتب سماحة المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد, تطبيق جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله للسنة النبوية المطهرة على الأجهزة الذكية, بحضور المشرف العام على تقنية المعلومات بالرئاسة زيد الزمامي ومدير عام إدارة الفتوى الشيخ وليد السعدون ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أحمد النجعي.ويعدّ برنامج خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية من أفضل البرامج التي خدمت السنة , ويحتوي على أكثر من ثلاثين كتاباً من كتب الحديث الأصلية، وفيه أكثر من 200 كتاب خدمي، كما يضم خدمة النصوص المجمعة، وخدمة التخريج، وخدمة الربط الفقهي.وأكد العواد حرص سماحة المفتي العام على تطوير العمل في الرئاسة واستخدام وتسخير كافة الإمكانات والتقنيات المتاحة لتقديم العلم الشرعي من مصادره السليمة وتيسير وصول خدماتها لجميع الشرائح المستهدفة.// انتهى //14:23ت م0081