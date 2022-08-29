الأحساء 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء, بمكتبه في مقر المحافظة اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، بحضور قيادات المنشآت التدريبية بالمحافظة.ونوه في مستهل اللقاء بما قدمته الدولة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم سخي لجميع القطاعات ومن ضمنها قطاع التدريب التقني والمهني ودوره الهام في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، مؤكداً على أهمية العمل على تطوير المخرجات لتواكب تطلعات سوق العمل، ورفع قدرات أبناء وبنات المحافظة تقنياً ومهنياً.واطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير إنجازات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك مبادرات وبرامج وخطط عمل المنشآت التدريبية بالأحساء.// انتهى //15:11ت م0091