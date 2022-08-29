عرعر 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسنفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ، دورة توعوية عن "الإسعافات الأولية " لنزلاء إدارة السجون في مدينة عرعر .وتناولت الدورة عدداً من المحاور من أبرزها ، التعريف بمفهوم الإسعافات الأولية ، والإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع حالات إنسداد مجرى الهواء، والتعامل مع الحالات الطارئة إصابات أو حالات طارئة .وتأتي الدورة ضمن سلسلة دورات وبرامج وأنشطة ، تدريبية وتوعية ينفّذها فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة يستهدف جميع أفراد المجتمع .// انتهى //15:11ت م0092