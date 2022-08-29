اجتماعي / الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية ينفّذ دورة الإسعافات الأولية لنزلاء سجن عرعر
الاثنين 1444/2/2 هـ الموافق 2022/08/29 م واس
عرعر 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واس
نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ، دورة توعوية عن "الإسعافات الأولية " لنزلاء إدارة السجون في مدينة عرعر .
وتناولت الدورة عدداً من المحاور من أبرزها ، التعريف بمفهوم الإسعافات الأولية ، والإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع حالات إنسداد مجرى الهواء، والتعامل مع الحالات الطارئة إصابات أو حالات طارئة .
وتأتي الدورة ضمن سلسلة دورات وبرامج وأنشطة ، تدريبية وتوعية ينفّذها فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة يستهدف جميع أفراد المجتمع .
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15:11ت م
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