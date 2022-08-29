الدوحة 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسسجّل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضاً بقيمة بلغت 58.66 نقطة، أي ما نسبته 0.43 %، ليصل إلى 13 ألفاً و626.99 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 177 مليوناً و302 ألفاً و026 سهماً، بقيمة 557 مليوناً و423 ألفاً و595.981 ريالاً قطريًا، نتيجة تنفيذ 16193 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:16ت م0093