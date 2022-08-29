الدمام 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمقر الأمانة اليوم، رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية حمدي الشراري، وفريق العمل المرافق له، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع مازن بخرجي، ووكيل الأمين للخدمات محمود، وعدد من القيادات بالأمانة.واستعرض اللقاء، آخر خطط ومشاريع المياه بالمنطقة والخدمات المتوقع تقديمها مستقبلاً والمستجدات المتعلقة في معالجة أهم المشكلات في عدد من الأحياء السكنية، وأبرز المشاريع والحلول التي تعمل عليها شركة المياه الوطنية بقطاعها الشرقي، وما يتعلق بمشروع تحسين جودة المياه في عدد من محافظات المنطقة الشرقية، ومحطات الضخ وشبكات التحلية والصرف الصحي، ونطاق المشاريع والأحياء المخدومة ونسب الإنجاز فيها، وأهم المؤشرات العامة لمشاريع الشركة في عدد من الأحياء المستهدفة.وأكد الجبير استمرار تعاون الأمانة مع المياه الوطنية، للوصول إلى أعلى نسب إنجاز ومعالجة المعوقات التي تواجه بعض الأحياء وتطويرها، بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، والسبل والإمكانات لإيجاد الحلول التي يمكن أن تعمل على دعم المشاريع، مشدداً على أهمية الوقوف على الأحياء ذات الأولوية، وإيجاد الحلول السريعة المقترحة من قبل شركة المياه الوطنية بالمنطقة والتعاون معها في تذليل الصعوبات لرفع نسب التحسن بهذا الشأن.// انتهى //15:18ت م0095