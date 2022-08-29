الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واساستهلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، العام الدراسي الجديد باستقبال طلاب وطالبات من ثمان دول عربية.وأقامت الجامعة حفلاً للترحيب بالطلاب بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد البنيان، ونائبه الدكتور طارق بن صالح الريس ووكيل الجامعة للبحث العلمي وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.وأكد رئيس الجامعة للطلبة الجدد، أهمية بذل الجهد لتحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى إلى أن تكون المؤسسة الأولى لإعداد القادة والخبراء في المجالات الأمنية.وخلال اللقاء استمع الطلاب الجدد لبرامج الدراسات العليا الذين ينتمون لدول الأردن، السعودية، الكويت، ليبيا، اليمن، فلسطين، الصومال، موريتانيا، إلى شرح للأنظمة واللوائح الأكاديمية، ونظام معلومات الطالب، ونظام إدارة التعلُّم، والأنشطة والخدمات الطلابية، كما التقوا بمديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس المعنيين بها.يُذكر أن جامعة نايف نظّمت نهاية الأسبوع الماضي لقاءً بأعضاء هيئة التدريس حضره معالي رئيس الجامعة ونائبه وعمداء الكليات، حيث رحب البنيان بهم، وأشاد بخبراتهم وجهودهم في مجال التعليم والتأهيل لطلاب وطالبات الجامعة، كما تطرق إلى خطة عمل العام الدراسي الجديد والبرامج الأكاديمية الجديدة التي استحدثتها الجامعة؛ تلبية لاحتياجات أجهزة الأمن العربية، ولفت إلى أن العام المقبل سيشهد البدء في وضع خطة إستراتيجية جديدة، والانتهاء من الاعتماد المؤسسي، وفي نهاية اللقاء كرّم رئيس الجامعة عددًا من أعضاء هيئة التدريس وقدّم جائزة التميز لأفضل مقرر إلكتروني.// انتهى //15:24ت م0097