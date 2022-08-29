مكة المكرمة 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، عن البدء في استقبال طلبات ملاك العقارات الواقعة في منطقة الكدوة بحي المسفلة، في مقرها الواقع على الطريق الدائري الثالث في منطقة كدي.وأوضحت الهيئة أن المستفيدين يُمكنهم الاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمعرفة مواعيد الزيارة حسب الأرقام الموجودة على العقارات في إشعارات الإزالة.وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة من ملاك العقارات هي: الصك الشرعي، والهوية الوطنية، وكروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، ومطلوب من أصحاب الأنقاض تقديم أصل وصورة الوثيقة، مع الهوية الوطنية، وكروكي مساحي (إن وجد)، والعنوان الوطني، وفي حال الورثة فإن المستندات الإضافية المطلوبة هي: صك حصر الورثة، وهويات الورثة، الوكالات الشرعية لوكيل الورثة وهويته.// انتهى //15:26ت م0099