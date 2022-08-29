الرياض 2 صفر 1444هـ الموافق 29 أغسطس 2022م واساستقبل معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم، قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن صالح بن محمد العامري.وجرى خلال اللقاء، استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني، والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.// انتهى //15:27ت م0100