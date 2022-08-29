الرياض 2 صفر 1444هـ الموافق 29 أغسطس 2022م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيدس.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية سلطان بن فهد بن خزيم.// انتهى //15:36ت م0101