الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسرأس الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله السباعي اجتماع اللجنة التنسيقية الوطنية للمخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالمملكة الذي عُقد في الرياض .واستعرض فريق المركز آخر المستجدات لمبادئ التخطيط والتوزيع الجغرافي لإدارة النفايات، بهدف إطلاق رحلة بناء الإستراتيجية الوطنية وتقديم إطار عمل التخطيط ومنهجية التوزيع الجغرافي على مستوى المناطق، وما يُحققه المخطط الإستراتيجي الشامل من حلول متكاملة على سلسلة القيمة لجميع أنواع النفايات.يُذكر أن اللجنة تهدف إلى المواءمة الكاملة حول العناصر الوطنية للمخطط، والإسهام في تمكين خطط التحول في القطاع وتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه سير الأعمال، كما تستعرض المخرجات الرئيسة للمشروع وتقدم الآراء فيما يخصها.// انتهى //15:42ت م0104