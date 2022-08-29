نجران 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مجلسه الأسبوعي "الاثنينية" اليوم، أهالي ومسؤولي المنطقة.وأعلن سموه خلال اللقاء البدء في دراسة تطوير وادي حبونا، ثاني أكبر الأودية في المنطقة، عقب النجاح الذي حققه مشروع تطوير وادي نجران , مؤكدا ما تعيشه المملكة من نعم عظيمة وآلاء جليلة، بفضل الله ثم بفضل ما تقدمه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من دعم متواصل وبذل الغالي والنفيس في سبيل عزة وكرامة وراحة أبناء هذا الوطن .كما أشاد بنجاح بدء العام الدراسي أمس، داخل المدارس والكليات والمعاهد، وسط انتظام نحو 190 ألف طالب وطالبة في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني , واكبها تميز في إدارة الحركة المرورية.وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز المعلمين والمعلمات على استشعار عظم الأمانة الملقاة عليهم في تعليم الطلاب والطالبات , كما دعا أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى تعزيز دورهم في هذا الصدد , وعدّهم المدرسة الأولى والأساس , فيما حث سموه الطلاب والطالبات إلى الجد والاجتهاد في مسيرتهم التعليمية لأنهم مستقبل هذا الوطن الذي يفتخر بهم , سائلا الله لهم التوفيق والنجاح .وثمن سمو أمير نجران جهود وإنجازات منسوبي القوات العسكرية، مؤكدا أنهم الدرع الحصين لحدود الوطن وصون أمنه وحفظ مقدراته في الداخل، داعيا الله أن يحفظهم ويرحم الشهداء منهم ويعجل في شفاء المصابين.كما أثنى سموه على تعاون أهالي منطقة نجران في سبيل الارتقاء بالمنطقة في جميع المجالات وبحسهم الوطني العالي , مؤكدا سعيه الحثيث لخدمة المنطقة والعمل على تنميتها وازدهارها .// انتهى //15:44ت م0105