الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسينظم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يومَيْ 7 و8 سبتمبر المقبل في فندق الفوز سيزون بالرياض, منتدى "العالم القادم" بعنوان: "مستقبل السعودية", بحضور ومشاركة أكثر من ألف شخصية بارزة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية دولياً من وزراء وقيادات، وكبار المستثمرين، ومطوري وناشري الألعاب، والاتحادات والبطولات الرياضية، ومقدمي الخدمات التقنية، واللاعبين، والشركات الناشئة، وممثلي القطاع العام، والعلامات التجارية.وستشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى مشاركة العديد من الجهات الحكومية والشخصيات السعودية، وفي مقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية, ومعالي محافظ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر، والعضو المنتدب لمشروع القدية عبدالله الداود، والرئيس التنفيذي لمجموعة سافي للألعاب الإلكترونية براين وارد، حيث سيُناقَش مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية بالمملكة بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة والعمل على تنمية المواهب وتعزيز الفرص الاقتصادية والتكامل بين مختلف القطاعات واستعراض أحدث الأفكار والاستثمارات وتطوير المواهب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة بوصفها دولة رائدة في القطاع.// انتهى //16:35ت م0121