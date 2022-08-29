القاهرة 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن مصر سددت جميع التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، موضحا أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 6.1 % خلال العام المالي 2021 /2022.ونفى الدكتور معيط -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لاستعراض الأداء المالي للموازنة العامة للدولة- أن تكون هناك أي شروط لصندوق النقد الدولي تمسّ برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.وأشار وزير المالية إلى أن حجم الأموال التي خرجت من مصر بلغت حوالي 22 مليار دولار، موضحا أنه لا توجد أي أزمة في العملات الأجنبية، وأنها موجودة في سوق النقد بوفرة.// انتهى //16:47ت م0123