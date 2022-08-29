طرابلس 2 صفر 1444 ه الموافق 29 أغسطس 2022 م واسطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بسرعة إجراء انتخابات في البلاد، وذلك بعد يومين من اندلاع أسوأ اشتباكات بالعاصمة طرابلس.وناشد الدبيبة في حديث تلفزيوني جميع القوى المتنافسة بتنحية خلافاتها جانباً لإجراء انتخابات تخرج ليبيا من أزمتها الحالية.الجدير بالذكر أن اشتباكات في العاصمة الليبية اندلعت في أنحاء العاصمة الليبية طرابلس يوم السبت وأدت إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة 159 آخرين.// انتهى //16:48ت م0124