الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بدعم دولة الكويت لكافة الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة ولتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، مستذكراً مساهمات الكويت ووقوفها مع الشعب اليمني وحكومته الشرعية لإنهاء الحرب في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية .جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم , سفير دولة الكويت الجديد لدى الجمهورية اليمنية فلاح بداح الحجرف.وهنأ معالي الأمين لمجلس التعاون السفير الحجرف باعتماده سفيراً جديداً لدولة الكويت لدى جمهورية اليمنية، متمنيا له التوفيق والسداد، مؤكداً على مواقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم ومساندة الجهود لإنهاء الأزمة في اليمن والحفاظ على وحدته وتحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوعه لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام.// انتهى //16:52ت م0127