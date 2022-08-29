الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسحقق المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة فوزاً على نظيره أوزبكستان بثلاثة أشواط مقابل شوطين اليوم في افتتاح مباريات بطولة كأس التحدي الآسيوي التي تستضيفها قيرغيزستان.وجاءت نتائج الأشواط: 25/16 ، 25/23 ، 28/30 ، 18/25 ، 18/16, إذ كسب الأخضر الشوطين الأول والثاني، فيما تمكن المنتخب الأوزبكي من كسب الشوطين الثالث والرابع وسط تراجع لأداء الأخضر الذي عاد بكل قوة في الشوط الخامس وحسمه بالنقاط الأخيرة بعد تعادل الفريقين أكثر من مرة.وسيخوض الأخضر غداً مباراته القادمة ضد منتخب منغوليا, حيث إن صاحب المركز الأول في الدور التمهيدي سيواجه صاحب المركز الرابع، فيما يلعب صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث ليتأهل الفائزان للمباراة النهائية للبطولة.// انتهى //17:00ت م0129