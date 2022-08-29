الرياض 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأطلقت منصة "عش بصحة" -المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة- مبادرة تحت شعار #بين_قيم_وقيم، خلال المدة من 17 إلى27 أغسطس، وتهدف لتحسين سلوكيات اللاعبين وتعزيز نمط الحياة الصحي، وتشمل تعاونات ميدانية ورقمية مع لاعبين مؤثرين ونوادي إلكترونية وجهات متخصصة بالألعاب الإلكترونية.وتناولت المبادرة عدة موضوعات رئيسة مثل: تعريف اضطراب الألعاب الإلكترونية، وتغذية اللاعب، وصحة العين، والصحة النفسية، والجلوس الصحي، والتوعية بالجوانب التربوية للوالدين.وتستهدف المبادرة من هم بين 13 و29 سنة، والآباء والأمهات، بلغة عربية عفوية تحاكي أسلوب اللاعبين لدعمهم وتحفيزهم عبر منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين والشباب, إضافة إلى إنشاء حساب "عش بصحة" على stc play مع توثيقه وتسهيل وصولنا للشريحة المستهدفة بهدف إنشاء مجتمع خاص "صحي" من محبي الألعاب الإلكترونية لتعزيز السلوكيات الصحية التي يجب اتّباعها أثناء ممارسة الرياضات الإلكترونية.يذكر أن منصة stc play هي منصة تتيح للمستخدمين فرصة لاكتشاف محتوى غني من قبل لاعبين آخرين وتسوق قسائم مختلفة وزيارة أقرب مركز ألعاب وتكوين فريق، إضافة إلى فرصة إنشاء بطولات الرياضات الإلكترونية وتنظيمها والتنافس فيها والقدرة على الدردشة مع الآخرين لخلق التفاعل بين اللاعبين، وتعدّ هذه المبادرة إحدى مبادرات منصة عش بصحة التابعة لوزارة الصحة، التي تسعى من خلالها إلى تعزيز السلوكيات الصحية في مجتمعنا.// انتهى //17:01ت م0130