بغداد 02 صفر 1444 هـ الموافق 29 أغسطس 2022 م واسأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم فرض حظر شامل على التجول في العاصمة بغداد.وأفادت القيادة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه تقرر فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، ويشمل السيارات والمواطنين، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم.من جهة أخرى وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مجلس الوزراء بتعليق جلساته حتى إشعار آخر.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن ذلك جاء بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل في القصر الحكومي.// انتهى //17:06ت م0133